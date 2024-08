Mehr Digitalisierung will die FDP laut Kemmerich auch einsetzen, um Bürokratie abzubauen und um Rentenabgänge in Behörden in den kommenden Jahren zu kompensieren. Man müsse genau schauen, welche Bürokratie wirklich notwendig sei. "Und was bleibt, das muss digital gehen", sagte er. "Wir haben 18 000 Menschen in der öffentlichen Verwaltung, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Diese 18 000 Menschen möchte ich überwiegend durch automatisierte, digitalisierte Prozesse ersetzen", sagte Kemmerich. Dem Mittelstand, der schon heute dringend Fachkräfte suche, fehle sonst in Zukunft noch mehr Personal.