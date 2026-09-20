Landtagswahl Die "Frau gegen Blau" hofft auf Fortsetzung in Schwerin

Gut möglich, dass das seltsame Konstrukt der Doppelspitze mit Leif-Erik Holm und Enrico Schult noch Zähler gekostet hat. Der eine wollte Regierungschef in Schwerin werden, der andere war Spitzenkandidat auf der Wahlliste. Es entstand zumindest der Eindruck, dass sich Holm, den die AfD großplakatig als Ministerpräsident anpries, für den Fall rückversichert hatte, dass es nicht klappt. Statt seine Partei als Oppositionschef im kleinen Schwerin anzuführen, bleibt er Bundestagsabgeordneter in Berlin.

Wie geht es weiter?

Die AfD hat im Wahlkampf immer mal wieder der CDU Avancen gemacht, allerdings haben die Christdemokraten sowohl einer Zusammenarbeit mit der AfD als auch mit den Linken eine generelle Absage erteilt. Das erschwert auch Schwesig die Regierungsbildung, wenn die CDU reinkommt. Allein für Rot-Rot reicht es womöglich nicht. Eine Option wäre die Erweiterung auf Rot-Rot-Grün oder eventuell sogar eine rot-schwarz-grüne Koalition. Dafür müssten die Grünen aber tatsächlich in den Landtag einziehen.