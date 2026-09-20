Landtagswahl Das sind die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten in MV

Claudia Müller (Grüne)

Sie sitzt im Bundestag, ist aber im Nordosten zu Hause. Grünen-Spitzenkandidatin Claudia Müller ist gebürtig aus Rostock und studierte Baltic Management in Stralsund. Auch im Tourismus hat die zweifache Mutter beruflich Station gemacht. In der Berliner Ampel-Koalition war die 45-jährige Betriebswirtin und frühere Grünen-Landeschefin Koordinatorin der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus.

Anfang des Jahres wurde Müller bei der Neuwahl einer Landesliste nach innerparteilichen Zerwürfnissen auf den Spitzenplatz gewählt. In Umfragen liegen die Grünen bei um die fünf Prozent. Ihr Einzug in den Landtag gilt als unsicher. Falls es klappt, könnte die Partei für eine Regierungsbildung maßgeblich werden.

Jessica Mendle und Jakob Schirmer (FDP)

Jessica Mendle steht auf Platz zwei der FDP-Landesliste hinter Jakob Schirmer, beide sind 44 Jahre alt. Das Spitzenduo wird mit der Kampagne "Du willst was reißen? Wir auch." präsentiert. Dass es die FDP über die Fünf-Prozent-Hürde schafft, gilt als unwahrscheinlich. 2021 zogen die Liberalen zu fünft in den Landtag ein, verloren wegen eines Über- und eines Austritts aber ihren Fraktionsstatus und bilden seither eine Gruppe.

Mendle ist Krankenschwester und selbstständige Unternehmerin. Schirmer wohnt im Ostseebad Heringsdorf und will einen schlanken Staat. Der Jurist und Hochschullehrer wirbt zudem für eine starke Wirtschaft und einen modernen Rechtsstaat.

Peter Schabbel und Sabine Firnhaber (BSW)

Auch das BSW ist mit einer Doppelspitze unterwegs: Peter Schabbel und Sabine Firnhaber sollen die erst 2024 gegründete Partei in den Landtag bringen. Landeschef Schabbel ist gebürtiger Berliner, selbstständiger Heilpraktiker und Osteopath sowie ausgebildeter Fachkrankenpfleger und Rettungsassistent. Nicht überraschend zählt die Gesundheitspolitik zu den Schwerpunkten des 59-Jährigen.

Die Landwirtin und Unternehmerin Firnhaber ist auf den Listenplatz zwei gewählt. Ihre politische Laufbahn begann als Mitorganisatorin von Bauernprotesten, 2020 wurde die 49-Jährige zur Vizepräsidentin des Bauernverbandes MV gewählt. Im Zuge des Wahlkampfs ruht ihr Amt aber gerade.