Wer möchte, kann den Stimmzettel für die Landtagswahl 2024 schon jetzt abgeben – per Briefwahl. Wer daheim seine beiden Kreuzchen machen will, muss nach Erhalt der Wahlbenachrichtigung einen Wahlschein beantragen. Das geht schriftlich oder, noch einfacher, mit dem aufgedruckten, individuellen QR-Code. Diesen einfach mit dem Smartphone scannen, dann öffnet sich automatisch das Formular. In diesem müssen nur kleine Ergänzungen, wie der Eintrag des Geburtsdatums, vorgenommen werden. Auf dieser Basis erhält man dann nach einigen Tagen die Wahlunterlagen per Post. Wer diese ausgefüllt auch per Post zurücksenden will, sollte aber nicht bis Ende August warten. Denn durch die Post-Laufzeiten könnte es passieren, dass der Stimmzettel erst nach dem Wahltag den zuständigen Wahlausschuss erreicht. Meiningens Gemeindewahlleiter Andreas Werner rät daher allen, möglichst zeitnah zu handeln oder aber die Briefwahl direkt im Wahlbüro der Stadtverwaltung durchzuführen. Seit dem 12. August ist das möglich.