Wenn Monique Avemarg im Auto unterwegs ist, schaut sie sich selbst immer wieder in die Augen. „Das ist schon etwas gewöhnungsbedürftig“, sagt sie. Die Viernauerin des Jahrgangs 1980 tritt für die Freien Wähler am Wochenende zur Landtagswahl an – deshalb sieht man ihr Gesicht links und rechts der Straßen in der Region. „Es sind aber nicht so viele Plakate wie bei den anderen, großen Parteien, die über eine bessere Finanzausstattung verfügen“, sagt sie.