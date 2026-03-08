Stuttgart - Bei der Wahl seiner Krawatte hat sich Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir in Baden-Württemberg auf ein bewährtes Vorbild verlassen. Er wählte für den Wahlabend den grün-weiß gestreiften Schlips, den der scheidende Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei seinem Wahlsieg 2011 getragen hatte. Die Krawatte habe er Özdemir geschenkt, sagte Kretschmann (Grüne) nach der Landtagswahl in Stuttgart. Er dürfe sie auch behalten.