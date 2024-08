Wer regiert Thüringen nach der Wahl? Eines scheint sicher: Bodo Ramelow ist es nicht. Der Thüringer Ministerpräsident weiß das – natürlich. Und so wirkt er auf der Bühne im CCS nicht wie jemand, der noch einmal eine Wahl gewinnen will. Da ist manchmal sogar ein bisschen Wehmut in seiner Stimme. Und manchmal treibt es ihn, seinen Intimfeind Björn Höcke noch einmal kräftig ins Gesicht zu schnauzen. Ramelow will an diesem Abend vor allem das Erbe seiner Regierungsjahre nicht schlechtgeredet wissen. Und seine Ideale nicht begraben. Das mag man verstehen. Zum Weiterregieren reicht das nicht.