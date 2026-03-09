Landtagswahl AfD holt fast 19 Prozent - Volkspartei oder Denkzettel?

Einen Schub könnte die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln gegeben haben, nach der das Bundesamt für Verfassungsschutz die Partei vorerst nicht als gesichert rechtsextremistisch einstufen und behandeln und sie öffentlich auch nicht so bezeichnen darf. Auf der anderen Seite habe die Debatte um Vorwürfe der Vetternwirtschaft bei der AfD die Zustimmung ein bisschen gedämpft, sagt Frankenberger. "Das könnte sich ausgeglichen haben."

Früher NPD und Republikaner im Landtag

Im Südwesten hat die AfD nach eigenen Angaben rund 8.600 Mitglieder. Im Landtag ist sie seit 2016 vertreten, als Flüchtlinge großes Thema waren. Aus dem Stand wurde die AfD damals mit 15,1 Prozent drittstärkste Kraft.

Fünf Jahre später fuhr sie Verluste ein und wurde mit 9,7 Prozent die kleinste Fraktion. Diese trat laut Landeszentrale für politische Bildung deutlich disziplinierter auf als in der Legislaturperiode zuvor - "wenn auch nicht unbedingt inhaltlich gemäßigter".

Als rechte Partei ist die AfD aber kein neues Phänomen im Stuttgarter Parlament: Ende der 1960er Jahre saß hier schon die NPD, in den 1990ern waren es die Republikaner.

Für AfD-Spitzenkandidat Frohnmaier heißt das Wahlergebnis trotz des Erfolgs: Er bleibt Bundestagsabgeordneter. Der 35-Jährige war nur als möglicher Ministerpräsident angetreten - hatte aber nicht für den Landtag kandidiert.