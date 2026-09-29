Landtagswahl 2028: Zwei Stimmkreise müssen für Landtagswahl verändert werden

München (dpa/lby) - Für die Landtagswahl im Herbst 2028 in Bayern müssen zwei Stimmkreise verändert werden. Im Wahlkreis Oberbayern sei ein Neuzuschnitt des Stimmkreises 131 Weilheim-Schongau wegen der geänderten Einwohnerzahl "zwingend erforderlich", teilte die Staatskanzlei nach einer Sitzung des Kabinetts unter Berufung auf den Stimmkreisbericht mit. Die Zahl der wahlberechtigten Einwohner liege im Stimmkreis um 25,8 Prozent über dem Wahlkreisdurchschnitt und überschreite damit die aus Gründen der Wahlgleichheit gesetzlich vorgeschriebene Toleranzgrenze.