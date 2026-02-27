Landtagswahl 2026 Darum holen die Grünen in Baden-Württemberg jetzt auf

Einzige realistische Regierungsoption bleibt aktuell eine Koalition aus Grünen und CDU, wie derzeit unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der nicht mehr antritt. Wenn CDU und Grüne fast gleichauf liegen, stellt sich die Machtfrage neu: Wer führt mögliche Gespräche? Wer hat Anspruch auf das Ministerpräsidentenamt?

Wer für Sozialdemokraten oder Linke stimmt, läuft Gefahr, seine Stimme einer künftigen Oppositionskraft oder bestenfalls einem Juniorpartner in einer Regierung zu geben. Eine grün geführte Regierung sei aus Sicht mancher SPD-Anhänger immer noch besser als eine CDU-geführte, meint Behnke.

Der Motivationsfaktor

Klar ist: Umfragen sind keine Wahlen. Die Fehlertoleranz ist hoch, solche Erhebungen sind immer mit Unsicherheiten behaftet. Nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen erschweren den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der Daten.

Auch Behnke sieht Umfragen mit Skepsis. Aber allein die Veröffentlichung der neuen Zahlen werde eine Wirkung entfalten, meint er. "Das mobilisiert die linke Seite besonders stark", sagt er. "Aber es kann auch der CDU nochmal Aufwind geben."

Das Kopf-an-Kopf-Rennen macht den Wahlkampf auf den letzten Metern nicht nur spannender - so ein offenes Rennen sei auch gut für die Demokratie, meinen die Experten. "Das motiviert die Leute, zur Wahl zu gehen", sagt Eith - auf beiden Seiten. Ein Viertel der Wähler sei zudem noch unentschlossen.

Es bleibt spannend bis zum 8. März.