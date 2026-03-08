Landtagswahl 2026 Baden-Württemberg hat gewählt - was man jetzt wissen muss

Hohe Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung liegt nach den Hochrechnungen bei 70,2 bis 71,5 Prozent - und damit deutlich höher als bei der letzten Wahl (2021: 63,8 Prozent). Insgesamt gut 7,7 Millionen Wahlberechtigte durften ihre Stimme abgeben - laut Statistischem Landesamt so viele wie nie zuvor. Grund ist eine Reform des Wahlrechts: Erstmals durften in Baden-Württemberg 16- und 17-Jährige mitstimmen. Außerdem hatten die Wählerinnen und Wähler im Südwesten erstmals zwei Stimmen, ähnlich wie bei der Bundestagswahl.

Und wie geht es weiter?

Erst einmal muss sondiert werden, dann stehen die Koalitionsverhandlungen an. Der Wahlsieger lädt üblicherweise zu den Gesprächen ein. Was schon feststeht: Einen wirklichen Neuanfang wird es in Baden-Württemberg vermutlich nicht geben. Alles läuft auf eine Koalition von Grünen und CDU hinaus.

Grünen-Spitzenkandidat Özdemir rief die CDU bereits zu einer erneuten Zusammenarbeit auf. Auf den Erfolgen der gemeinsamen Regierungsjahre in Baden-Württemberg solle man aufbauen, sagte er vor Anhängern. "Der Maßstab sollten die letzten zehn Jahre sein und die Erfolge, die wir eingefahren haben." Er strebe eine "Partnerschaft auf Augenhöhe" an.

Nach den Anfeindungen der vergangenen Tage könnten die Gespräche allerdings atmosphärisch schwierig werden.