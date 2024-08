„So, hier ist das Wählerverzeichnis , in den Umschlag dort müssen die Wahlbenachrichtigungen. Da liegen die Stimmzettel ... und dann schickt ihr sie in die Wahlkabinen“, sagt Caroline Arnold. Im Schnelldurchlauf geht die Sozialkundelehrerin den Ablauf mit ihren jungen Wahlhelfern durch. Die große Pause hat gerade begonnen. In insgesamt vier großen Pausen am Donnerstag und Freitag vor der Landtagswahl haben die Schüler aus den Klassen neun bis zwölf vom Suhler Gymnasium die Gelegenheit, ihre Kreuzchen zu setzen. Als Übung, um zu schauen, wie so eine Landtagswahl abläuft.