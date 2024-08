Bleibt das Wahlkreismandat bei der CDU und Beate Meißner oder gelingt es Jürgen Treutler (AfD) sie abzulösen? Kann Susanna Karawanskij für die Linke in Sachen Wahlkreis die „Kohlen aus dem Feuer“ holen und hat vielleicht Martin Truckenbrodt (ÖDP) mit seiner Klage gegen die Fünf-Prozent-Klausel beim Landesverfassungsgericht Erfolg? „Rutschen“ möglicherweise Meißner und Karawanskij über die Landeslisten ihrer Parteien ins Parlament? Nach diesem Fragenstakkato von Moderator Daniel Ebert war schon ein mögliches Szenarion für die Landtagswahl am Sonntag skizziert – wenigsten für das Quartett, das zu seiner Seite auf der Bühne im Sonneberger Gesellschaftshaus Platz genommen hat. Das Südthüringer Regionalfernsehen (SRF) hatte am Freitagabend zu einem Wahlforum eingeladen, das wohl etliche, aber nicht unbedingt sehr viele Sonneberger gefolgt waren, denn im großen Saal der Kulturlocation blieben in den hinteren Sitzreihen manche Stühle leer. Bei der – rein theoretischen – Frage, in welchen Ministerium sie sich sehen würden, falls die Wahl erfolgreich ausgeht, sahen sich sich nur zwei in einem konkreten Ministersessel. Karawanskij würde gerne als Land- und Forstministerin weitermachen („weil es hier noch viel zu tun gibt“) und Truckenbrodt sähe sich vielleicht als Innenminister („weil da vieles im Argen liegt“). Dagegen sieht sich Meißner weiter in Verantwortung als Wahlkreisabgeordnete und Treutler seine Kompetenz auf wirtschafts- und energiepolitischen Bereich, wo er seiner Region am besten dienen könne.