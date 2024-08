Die Stimmung im Land und die Politik der letzten Jahre haben Michael Schüler animiert, es selbst in die Hand zu nehmen. Im Jahr 2017 trat er den Freien Wählern bei, kandidierte im selben Jahr direkt zur Bundestagswahl. „Ich bin kein Träumer“, sagte er damals selbst über seine Aussichten dort einzuziehen. Er wollte es allerdings versuchen. Nun, einige Jahre später startet er einen neuen Versuch: diesmal zur Landtagswahl. „Erstmal müssten wir auch hier natürlich die 5 Prozent Hürde schaffen, darum kämpfen wir auch“, sagt er. Als Kandidat für den Wahlkreis will er durchstarten und eine Lücke füllen, auch wenn er in Schmalkalden lebt. Sein Motto in der Politik lautet stets: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Er möchte mit den Menschen zusammenarbeiten, zuhören. „Ich will dass man gemeinsame Entscheidungen trifft und bin gegen Bevormundungen oder Gängeleien, wie sie oft üblich sind“, sagt der 60-jährige. Er setze daher auf die Vernunft der Menschen, statt auf zu viele Vorschriften.