Landtagswahl 2024 Thüringen: Jeder Fünfte ist schon durch mit dem Kreuzchen

Viele Wahlberechtigte in den Wahlkreisen Sonneberg und Umgebung bzw. im Landstrich zwischen Neuhaus am Rennweg und Schleusingen haben die „Sternstunde der Demokratie“ bereits zuhause absolviert. Wie das Sonneberger Landratsamt auf Nachfrage mitteilte, haben – Stand Donnerstag – von den 32 089 Stimmbürgern im Wahlkreis 19 immerhin 6554 einen Wahlschein beantragt. Im Wahlkreis 20 waren es zu diesem Zeitpunkt 7249 von 33 939. Nicht viel anders ist das Bild in Föritztal, wo am 1. September zeitgleich zur Landtagswahl abgestimmt wird über den neuen Bürgermeister. Die Möglichkeit, sich in aller Ruhe mit den vier Kandidaten zu beschäftigen, nutzten knapp 1500 Briefwähler.