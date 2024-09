„Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Das ist die Devise von Henry Worm am Vormittag des Wahlsonntags. An jenem, an dem es für den CDU-Mann das fünfte Mal in Folge darum geht, ob er als Direktkandidat seiner Partei abermals in den Thüringer Landtag einziehen kann. Zusammen mit seiner Frau und einer seiner Töchter ist er auf dem Weg ins Wahllokal in seinem Heimatort Scheibe-Alsbach. Seine Stimmung mit Blick auf den Ausgang der Wahl bezeichnet er als „leicht optimistisch“.