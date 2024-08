Die Sonne brennt an diesem Dienstag auf die Menschen in der Meininger Georgstraße. An der Ecke zum Markt drängen sich die Stände der Parteien beim Werben um die Wählerstimmen. Anne-Kathrin Westhäuser fällt unter ihnen auf. Die junge Frau ist ein neues Gesicht in der Meininger Politik. Für die Freien Wähler tritt sie zur Landtagswahl an. „Ich war schon immer politisch interessiert, seit der Schulzeit.“ Aber irgendwie habe es nie so richtig gestimmt, mit den Parteien und ihr. Also erst einmal studieren. Pharmazie in Jena und dann noch den Apotheken-Betriebswirt an der Hochschule Schmalkalden hinterher. „Eine tolle Einrichtung für unsere Region“, lobt sie die Qualität der dortigen Ausbildung.