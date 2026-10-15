Landtagspräsidentin: Aigner spricht über frühere Krebserkrankung und Single-Leben

Tumor im Rücken

Schon vor ihrem 18. Geburtstag sei bei Aigner ein Tumor im Rücken entfernt worden, der lange unentdeckt geblieben sei. "Das war wirklich eine schwierige, sehr schwierige Zeit. Vor allem, weil diese Schmerzen einfach unglaublich waren", erzählte Aigner in dem Podcast. "Ich weiß bis heute, wie ich da - weil ich nicht mehr liegen konnte - mit mehreren Kissen übereinander am Küchentisch gesessen bin und versucht habe, wenigstens ein bisschen zu schlafen."