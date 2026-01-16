Landtagsitzung: Einige BSW-Abgeordnete enthalten sich bei AfD-Antrag

Erfurt (dpa/th) - Bei der Abstimmung über einen AfD-Antrag zur Amtsführung von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat sich die Regierungskoalition nicht geschlossen gezeigt. Fünf BSW-Abgeordnete enthielten sich in einer Sondersitzung des Landtags - statt wie die Mehrheit der Abgeordneten von CDU, BSW und SPD dagegen zu stimmen. In dem Antrag warf die AfD Maier vor, bei der Aufsicht über die internen Ermittler bei einem Verfahren gegen Polizisten aus Saalfeld und Gewerkschaftsfunktionäre versagt zu haben.