Landtagsdebatte: Höcke will Remigration erst in Thüringen und dann im Bund

Erfurt (dpa/th) - Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke wünscht sich ein sogenanntes Remigrationsprogramm erst in Thüringen und dann im Bund. "Wir als AfD wollen Deutschland und Thüringen so unattraktiv wie möglich für soziale Migranten machen und wo rechtlich möglich, wollen wir die Folgen des von ihnen praktizierten Migrationsextremismus abwickeln", sagte Höcke in einer Aktuellen Stunde im Thüringer Landtag. Laut Höcke heiße das im AfD-Jargon "Remigration". Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.