Landtagsbeschluss: Polizisten sollen in der Regel Namensschilder tragen

Erfurt (dpa/th) - Thüringer Polizistinnen und Polizisten sollen in der Regel ein Namensschild tragen. Das sieht eine Änderung im Bereich des Dienstrechtes vor, die der Landtag in Erfurt verabschiedete. Demnach soll das Tragen eines Namensschildes Offenheit und Transparenz zum Ausdruck bringen und das Vertrauen in die Polizei stärken, hieß es im Entwurf der Fraktionen von CDU, BSW und SPD. Bei speziellen Einsätzen sollen die Polizeibeamten aber auch weiterhin numerische Kennzeichnungen tragen können.