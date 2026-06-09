Seit sechs Jahren leben sie zusammen. Nun haben Martin Henkel und Katharina Rausch im Geisaer Schloss geheiratet und dort auch gefeiert. „Es war eine Feier im engeren Kreis der Familie sowie mit Freunden und Arbeitskollegen von Katha und mir“, sagt Martin Henkel. Katharina Henkel-Rausch betreibt in Geisa eine Physiotherapie-Praxis. Die Hochzeitsgesellschaft zählte insgesamt rund 80 Leute. Zum Gratulieren kamen zudem einige Leute aus der Region, unter anderem von verschiedenen Vereinen, sowie Geisas Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU).