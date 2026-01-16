Es ist ein demonstratives Schaulaufen durch den Plenarsaal, als Innenminister Georg Maier von einem zum anderen schlendert, um ihn oder sie zu begrüßen – und sich dabei ein paar nette Worte, ein bisschen Schulterklopfen und auch die ein oder andere Umarmung abzuholen. Von Abgeordneten der Brombeer-Koalition, von seiner Kabinettskollegin Katharina Schenk, von Ministerpräsident Mario Voigt. Immerhin geht es bei diesem Sonderplenum am Freitag ausschließlich um den 58-Jährigen und schwere Vorwürfe gegen ihn.