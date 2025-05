Landtag: Zusätzliches Geld für Kommunen kann ausgezahlt werden

Erfurt (dpa/th) - Gemeinden, Städte und Landkreise in Thüringen werden in diesem Jahr zusätzliches Geld aus dem Landeshaushalt bekommen. Das sieht ein Gesetz vor, das der Landtag mit Mehrheit beschlossen hat. Demnach sollen beispielsweise kleine Gemeinden etwa 44 Millionen Euro zusätzlich erhalten. Für die Unterstützung von Schwimmbädern sind dem Gesetz nach 15 Millionen Euro vorgesehen. "Ob Busverbindung, Feuerwehr oder Freibad – Politik wird nirgends so konkret erlebt wie vor Ort", sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl nach der Verabschiedung des Gesetzes. "Deshalb ist dieses Gesetz eines der wichtigsten des Jahres."