Landtag: Wölfe in Sachsen können künftig bejagt werden

Dresden (dpa/sn) - Sachsen erleichtert den Abschuss von Wölfen. Am Abend hat der Landtag ein Gesetz beschlossen, in dem das Bestandsmanagement den Jagdbehörden übertragen und der Schutz der Wölfe anpasst wird. Damit setzt der Freistaat Bestimmungen des Bundes um. Im April traten die Gesetze zur Änderung des Bundesjagdgesetzes und des Bundesnaturschutzgesetzes in Kraft. Ein Wolf kann fortan bejagt werden, wenn ein Nutztier nachweislich von ihm verletzt oder getötet wurde und er dazu Herdenschutzvorrichtungen überwand.