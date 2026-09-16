Landtag: Wölfe in Sachsen können künftig bejagt werden

Kritik an Gesetzesänderung

Den Schutzstatus des Wolfes zu lockern, ist auch in Sachsen umstritten. Grünen-Politikerin Franziska Schubert warf der Regierung vor, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, um den Wolf zum Abschuss freizugeben. Sachsen gehe dabei sogar über bundesrechtliche Regelungen hinaus. Der Gesetzentwurf sage nichts zur Qualifikation der Schützen, zur Nachsuche oder zum brauchbaren Jagdhund. "Er sagt auch nichts zur Entnahmeobergrenze, nichts zur Beteiligung von Verbänden oder Weidetierhaltung, nichts zur wissenschaftlichen Evaluation und nichts zu Berichtspflichten."