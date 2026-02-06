Wer durch die schwere Eingangstür des Hauses in der Eleonorenstraße 3 tritt, spürt sofort, dass an diesem Ort ein Stück Stadthistorie zu finden ist. Hohe Räume, eine repräsentative Steintreppe und der Blick auf ein Portal mit dem Wappen des Herzogtums Sachsen-Meiningen erinnern daran, dass hier einst Geschichte geschrieben wurde. Heute arbeitet hier Frank Wöhner. Der 76-Jährige hat in dem ehemaligen Landtagsgebäude nicht nur den Sitz seiner Immobilien- und Bauträger GmbH, sondern auch einen Ort gefunden, mit dem ihn längst mehr verbindet als geschäftliche Interessen. Fast täglich ist er vor Ort. Die Wege durch das Haus sind dem Eigentümer in mehr als 15 Jahren vertraut geworden – vom Aufschließen der rund fünf Meter hohen Haustür bis hinauf zu seinem herrschaftlichen Holzschreibtisch im Obergeschoss. Direkt neben seinem Büro liegt der ehemalige Plenarsaal, das Herzstück des Gebäudes. Hier tagten einst die Abgeordneten des Herzogtums, hielten Debatten ab, fassten Beschlüsse und entschieden über Gesetze. Noch heute lässt sich erahnen, welche Bedeutung dieser Raum einst hatte.