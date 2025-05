Landtag: Untersuchungsausschuss zum Verfassungsschutz konstituiert

Die Thüringer AfD wurde bereits im Jahr 2021 vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und wird beobachtet. Bei der Landtagswahl 2024 wurde die AfD in Thüringen stärkste Kraft und hat nun so viele Abgeordnete, dass sie im Alleingang Untersuchungsausschüsse einsetzen kann. Sie will auch Vorwürfe gegen Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer thematisieren.