Landtag: Umweltminister verpasst Abstimmung des eigenen Klimagesetzes

Grüne kritisieren Glauber und fordern mehr Einsatz für das Klima

Die Grünen reagierten mit Kritik und werteten die fehlende Zustimmung gar als Beleg dafür, dass Glauber inhaltlich nicht hinter der im Gesetz verankerten Abschwächung der bayerischen Klimaschutzziele stehe. "Wenn es auch dem Umweltminister klar ist, dass diese Abschwächung des Klimaschutzes ein Fehler ist, dann reicht es nicht, sich vor der Abstimmung zu drücken", sagte der klimapolitische Sprecher der Grünen, Martin Stümpfig. Er erwarte von einem Umweltminister einen tatkräftigen Einsatz für mehr Klimaschutz auch innerhalb der Regierung.