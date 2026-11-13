Landtag: Umweltminister verpasst Abstimmung des eigenen Klimagesetzes

München (dpa/lby) - Kurioses Detail: Ausgerechnet Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) hat bei der Schlussabstimmung zum neuen Klimagesetz im Landtag keine Stimme abgegeben - und dies, obwohl er kurz vorher das umstrittene Gesetz noch kämpferisch im Plenum gegen die Kritik der Opposition verteidigt hatte und anwesend war. Dies geht aus der Abstimmungsliste des bayerischen Landtags hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt. Bei den kurz zuvor erfolgten Abstimmungen zu Änderungsanträgen der Grünen hatte Glauber noch jeweils dagegen gestimmt.