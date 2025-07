Landtag Umstrittene Paragrafen - Bürokratieabbau trifft Alpenschutz

Zeigt sich in Österreich, wohin die Reise gehen kann?

Bei der Änderung der Grenzwerte für Skipisten wird dagegen von den Befürwortern des Gesetzes auf das Nachbarland Österreich verwiesen, wo bereits ein Grenzwert von 20 Hektar gilt. In Österreich seien seit 2002, also seit über 20 Jahren, nur elf Umweltverträglichkeitsprüfungen an Skipisten durchgeführt wurden, sagt Liliana Dagostin vom Alpenverein Österreich. "Das könnte Bayern nun auch drohen!". Bisher komme man im Freistaat laut Reich bereits innerhalb von zwei Jahren auf elf Prüfungen. Österreich sei darüber hinaus das einzige Gegenbeispiel. In anderen Skigebieten in Südtirol oder der Schweiz lägen die Grenzwerte unter denen in Bayern.