Landtag: Thüringer CDU-Fraktion sortiert sich neu

Erfurt (dpa/th) - Die Wirtschaftsjuristin Ulrike Jary ist die neue parlamentarische Geschäftsführerin der Thüringer CDU-Fraktion. Die 39-Jährige wurde bereits am Mittwoch in einer Fraktionssitzung gewählt, teilte die Thüringer CDU-Fraktion mit. Der Posten gilt in Fraktionen ohnehin als eine der Schlüsselstellen - seine Bedeutung dürfte in dieser Legislatur noch gestiegen sein. CDU, BSW und SPD hatten sich mit der Linken auf monatliche Gespräche auf Ebene der parlamentarischen Geschäftsführer verständigt, um Mehrheiten für wichtige Reformvorhaben auszuloten. Die Brombeer-Koalition hat 44 von 88 Sitzen im Landtag und damit keine eigene Mehrheit.