Die Bürger in Thüringen müssen weiter auf einen neuen Bürgerbeauftragten warten. Diesen können sie in all jenen Fällen anrufen, in denen sie sich über Ämter und Behörden ärgern oder in denen sie sich von staatlichen Institutionen falsch behandelt fühlen. Die für Donnerstag geplante Wahl eines neuen Bürgerbeauftragten wird nach Informationen unserer Redaktion verschoben. Nach Angaben von mehreren mit dem Vorgang vertrauten Personen haben sich die Brombeer-Koalitionspartner und die Linke darauf verständigt, den entsprechenden Tagesordnungspunkt in der Landtagssitzung zu streichen. So soll der Linke-Fraktion die Möglichkeit gegeben werden, sich noch einmal näher mit der Kandidatin für das Amt zu beschäftigten, die vom BSW dafür vorgeschlagen worden ist.