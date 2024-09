Über die chaotische konstituierende Sitzung des Thüringer Landtages am Donnerstag in Erfurt, wird in ganz Deutschland diskutiert. Aus der Distanz hat Thomas Kemmerich die Sitzung beobachtet – der Thüringer FDP-Spitzenmann ist mit seiner Partei bei den Wahlen im September aus dem Parlament geflogen. „Ohne Not hat sich der Thüringer Landtag einer Blamage ausgesetzt“, ist seine Einschätzung des Spektakels.