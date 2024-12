Landtag: Telemedizin-Beratung zu Schwangerschaftsabbruch bleibt tabu

München (dpa/lby) - Schwangerschaftsabbrüche dürfen auch künftig in Bayern nur nach einer vorherigen Beratung in einer Arztpraxis durchgeführt werden. Auf Intervention von CSU und Freien Wählern wurde bei der vom Gesundheitsministerium initiierten Novelle des sogenannten Gesundheitsdienstgesetzes eine Lockerung gestrichen, welche eine sogenannte telemedizinische ärztliche Begleitung - also eine Beratung per Internetstream ohne persönliche Anwesenheit in einer Praxis - vorgesehen hatte. Die Grünen und die SPD kritisierten das Vorgehen der Regierungsfraktionen massiv.