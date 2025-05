Der Verfassungsausschuss des Landtags hatte in seiner jüngsten Sitzung für die Aufhebung der Immunität eines Abgeordneten gestimmt. Stadler selbst sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass es sich um seine eigene Immunität handle. Der Landtag werde voraussichtlich in seiner Plenarsitzung am 5. Juni darüber entscheiden, teilte eine Sprecherin des Parlamentes mit.