Derzeit müssen Schüler oft alte Prüfungen im Buchhandel kaufen

Wer im Abschlussjahr für die Prüfungen lernen will, muss bisher an Bayerns Schulen oft tief in die Tasche greifen, da die Aufgaben aus den Vorjahren für Abitur, Mittlere Reife, Quali und Co nicht zentral vom Kultusministerium zum Download angeboten werden. Stattdessen müssen sie auf eigene Faust beschafft oder im Buchhandel gekauft werden. "Solche Lernhilfen kosten schnell 15 bis 20 Euro – pro Schulfach", betonte Bäumler.