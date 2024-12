Landtag: SPD-Abgeordnete Urban wirbt für MP-Wahl im ersten Durchgang

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer SPD-Abgeordnete und Vize-Landtagspräsidentin Cornelia Urban hat dafür geworben, bei einer Ministerpräsidentenwahl schon im ersten Durchgang eine Mehrheit zu organisieren. "So ein Chaos wie bei der Wahl des Landtagspräsidenten möchte ich nicht noch einmal erleben", sagte die 52-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Auch die Linke habe eine Verantwortung und müsse sich Gedanken machen, wie sie sich verhalte. "Zugleich ist es an Mario Voigt, und dies hat er ja in dieser Woche getan, auf die Linke zugehen, um die Frage zu klären, ob er für sie nicht auch im ersten Wahlgang wählbar wäre."