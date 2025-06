Landtag: Schulordnung kann in Kraft treten

Die Linke-Fraktion lehnte nach eigenen Angaben die Änderungen ab, was aber folgenlos bleibt, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums erklärte. "Die Wiedereinführung der Kopfnoten in der Grundschule und die Versetzungsentscheidung ab der Klassenstufe 6 ist kein Wechsel in der Bildungspolitik, sondern der Griff in die Mottenkiste", erklärte die bildungspolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Ulrike Große-Röthig.