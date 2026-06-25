Landtag: Sachsen will Handwerk mit neuem Aktionsplan stärken

Dresden (dpa/sn) - Das sächsische Handwerk kann fortan auf einen Aktionsplan der Politik bauen. Der von der CDU-SPD-Minderheitskoalition und den Grünen eingebrachte Plan wurde vom Landtag in Dresden einstimmig beschlossen. In einem Schwerpunkt geht es darum, die Ausbildung zu stärken. Dafür soll Geld in überbetriebliche Ausbildungszentren fließen. "Digitalisierung, neue Werkstoffe, Energieeffizienz: Wer die Fachkräfte von morgen ausbilden will, muss heute investieren", sagte Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD).