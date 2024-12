Vertrag unterzeichnet

Der 47-Jährige schmiedet Deutschlands erste Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD. Spitzenvertreter der drei Parteien unterzeichneten am Tag vor der Ministerpräsidentenwahl in Erfurt den hart ausverhandelten Koalitionsvertrag. Für die Bildung einer neuen Landesregierung fehlt dann noch die Wahl des Ministerpräsidenten. Voigt tritt im ersten Wahlgang ohne Konkurrenten an. Doch sein Bündnis hat nur 44 der 88 Sitze im Parlament. Voigt bräuchte in den ersten beiden Wahlgängen aber eine absolute Mehrheit von 45 Stimmen. Damit diese nicht von der AfD abhängt, soll die Linke die fehlende Stimme liefern.