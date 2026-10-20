Landtag: Polizei in Hessen 82 Mal bei Amateursport im Einsatz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Polizei ist in der Saison 2025/2026 in 82 Fällen zu Amateur- und Jugendsportveranstaltungen ausgerückt. Das geht aus der Antwort von Innenminister Roman Poseck (CDU) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag in Wiesbaden hervor. In der Saison 2024/2025 wurde sie demnach bei 55 Vorfällen hinzugezogen, 2023/2024 bei 54 und 2022/2023 bei 45. Zu Delikten, Tatverdächtigen, Geschädigten, Landkreisen und Sportarten lägen keine weiteren Daten vor, erklärte das Ministerium.