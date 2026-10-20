Landtag: Polizei in Hessen 82 Mal bei Amateursport im Einsatz

Automatisierte Erfassung seit März

Einen eigenen Kenner für "Gewalt im Amateursport" im Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei gibt es laut Antwort erst seit einem Erlass vom März 2026. Unter ihm werden demnach Vorfälle im Amateursport unabhängig von der Sportart erfasst, bei denen die Polizei vor Ort ist oder die nachträglich zur Anzeige kommen. Aufgrund der unterjährigen Einführung der automatisierten Erfassung könne zum derzeitigen Zeitpunkt kein uneingeschränkter Vergleich der Fallzahlen erfolgen, erklärte das Ministerium.