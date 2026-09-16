Landtag: Pharmakonzern GSK wegen Schließungsplänen kritisiert

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat den britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) für seine Schließungspläne am Dresdner Standort deutlich gerügt. "Ich kritisiere in aller Form zunächst einmal die Art und Weise, wie die Beschäftigten über diese Schließung erfahren haben", sagte er im Landtag. Die Beschäftigten hätten nichtsahnend auf dem Hof ihres Betriebes von den Plänen erfahren. "Das ist keine Art und Weise eines Umgangs mit Menschen, die über Jahre und Jahrzehnte zu einem Betrieb, zu einem Unternehmen gestanden haben, in guten wie in schlechten Zeiten."