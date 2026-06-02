Erfurt (dpa/th) - Es ist eines der wichtigsten Formate für Absprachen zwischen der Brombeer-Koalition und der oppositionellen Linke-Fraktion: das 3-plus-1-Format. Und ein Jahr, nach einem großen Krach um dieses Format hat sich die Kommunikation zwischen den Beteiligten über diesen Kanal zwar offenbar verbessert. "Wir treffen uns jetzt öfter als vorher, die Atmosphäre dabei ist meistens sehr gut", sagt die parlamentarische Geschäftsführerin der Linke-Fraktion, Katja Mitteldorf. Allerdings gebe es nach wie vor Differenzen zwischen den Linken auf der einen und den Fraktionen von CDU, BSW und SPD auf der anderen Seite dazu, was über diesen Austausch alles geregelt werden soll. Das ist für die Linken nach wie vor problematisch.