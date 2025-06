Landtag: Opposition kritisiert Pläne zum Polizeiaufgabengesetz

Innenminister Georg Maier (SPD) will der Polizei in Thüringen mehr Befugnisse einräumen. So soll Künstliche Intelligenz bei Ermittlungen helfen, eine elektronische Fußfessel für potenzielle Täter soll Opfer etwa häuslicher Gewalt besser schützen. Außerdem soll die Polizei künftig Taser einsetzen können.