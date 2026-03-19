Landtag: Neue Transparenz soll Zweckentfremdung von Wohnraum stoppen

Knapper Wohnraum konkurriert mit Nutzung durch Touristen

Besonders Städte und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt haben damit zu kämpfen. Ihnen stärkt der Freistaat mit dem neuen Bayerischen Zweckentfremdungsgesetz den Rücken. "Wohnraum in Großstädten und Tourismusregionen ist knapp und darf nicht schleichend dem regulären Mietmarkt verloren gehen. Wir unterstützen deswegen unsere Kommunen, wenn sie Kurzzeitvermietungen über Online-Plattformen besser in den Griff bekommen wollen", sagte Bauminister Christian Bernreiter (CSU). Bayern sei das erste Bundesland, das diesen Weg gehe.