Erfurt (dpa/th) - Thüringens CDU-Fraktionschef Andreas Bühl bezweifelt, dass das Gespräch zwischen dem BSW und der AfD zu einer Lösung der Blockade bei der Besetzung wichtiger Justizgremien führt. "Ich hätte das Gespräch nicht geführt, weil ich mir vorstellen kann, was das Ergebnis ist - nämlich, dass wir in der Sache nicht vorankommen", sagte Bühl der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.