Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) muss sich am Mittwoch einem konstruktiven Misstrauensvotum stellen. Der 48-Jährige steht politisch unter Druck, weil ihm die TU Chemnitz den Doktortitel aberkennen will. Voigt hat juristische Schritte dagegen angekündigt. Doch die oppositionelle AfD-Fraktion richtet mit ihrem Antrag im Parlament erneut den Scheinwerfer auf den Brombeer-Regierungschef. Ins Rennen gegen Voigt schickt sie ihren prominentesten und zugleich umstrittenen Rechtsaußen-Politiker: Björn Höcke, Thüringer AfD-Fraktions- und Landesparteichef.