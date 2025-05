"Ein Teil des Problems liegt in unserer Pflegeversicherung", sagte Maurer. Sie sei keine Vollversicherung, sondern eher wie eine Teilkaskoversicherung. Sie trage, wenn überhaupt, nur die Grundlast. Die Politik verspreche den Menschen, dass sich die Leistungen am Bedarf orientierten, ganz oft orientieren sie sich aber an politischen Sparzielen. In eine "solidarische Pflegeversicherung" sollten ihrer Meinung neben Beamten auch Selbstständige und Abgeordnete einzahlen.