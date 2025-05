Erfurt (dpa/th) - Thüringen stellt in diesem Jahr mindestens 150.000 Euro für Schülerpraktika im Handwerk zur Verfügung. Darauf verwies Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) im Landtag in Erfurt. Damit sind geförderte Praktika für Jungen und Mädchen in den Sommerferien wieder möglich. Das Thüringer Handwerk hatte auf eine große Nachfrage nach der Praktikumsprämie verwiesen und eine Verlängerung des Programms verlangt.