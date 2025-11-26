Landtag: Mehrheit für Haushalt weiter unsicher - AfD kündigt Nein an

Erfurt (dpa/th) - Im Ringen um einen Doppelhaushalt für die Jahre 2026/2027 gibt es noch keine Einigung zwischen den Koalitionsfraktionen von CDU, BSW und SPD mit der Linken. Man werde "mit aller Härte weiterverhandeln müssen", sagte BSW-Fraktionschef Frank Augsten bei der Landespressekonferenz in Erfurt. Er signalisierte, dass er die Forderungen der Linken für überzogen hält. "Ich glaube, so wie das in den letzten Tagen gelaufen ist, dass wir der Linken sehr weit entgegengekommen sind, so wird es nicht weitergehen. Wir müssen da ein bisschen härter rangehen", sagte Augsten. Es müsse auch an die Jahre 2028/2029 gedacht werden.