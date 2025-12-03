Landtag: Linke will sich beim Haushalt enthalten und Weg freimachen

Schaft und Maurer betonten, dass sie mehrere Punkte im Haushalt kritisch sehen - darunter die globale Minderausgabe in Höhe von rund 210 Millionen Euro. "Weil es am Ende bedeuten kann, dass die Regierung im Nachhinein noch Kürzungen vollziehen kann." Für Vereine und Verbände bedeute das, dass sie am Ende nicht wüssten, ob sie tatsächlich sicher Geld bekämen, sagte Maurer.